Tuttosport - Pioli ha incartato Spalletti con una mossa a sorpresa: così il Milan si è trasformato

Bennacer su Lobotka: è questa la mossa che ha incartato il Napoli, così Stefano Pioli ha sorpreso Luciano Spalletti. A scriverlo è Tuttosport: "Dall'altra parte, la serata del Napoli non può essere giustificata dalla sola assenza dell'infortunato Osimhen: basti ricordare che il nigeriano mancava anche nella vittoria di San Siro per un problema muscolare. La squadra di Luciano Spalletti ha pagato la serata negativa di troppi protagonisti e l'incapacità di rispondere alle mosse di Pioli. Del ritorno alla difesa a quattro si sapeva, ma tutti si aspettavano Krunic trequartista, invece l'allenatore ha messo in quella zona Bennacer, scatenato sulle tracce di Lobotka.

Così il Milan ha prosciugato le fonti di gioco, con un atteggiamento come ai bei tempi, un pressing meno offensivo ma con la capacità di sporcare palloni e di intercettare le linee di gioco, aggiungendo una fase difensiva eccellente. E se protagonisti che si pensavano persi (leggi alla voce Leao) tornano a essere se stessi, allora per una notte il Milan si è trasformato nel Napoli: terza vittoria consecutiva al Maradona, come non accadeva dal 1948-51".