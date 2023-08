Tuttosport - Poche note liete, Napoli balbettante e pieno di riserve

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport commenta così la partita in amichevole contro il Girona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport commenta così la partita in amichevole contro il Girona: "Senza Osimhen, tenuto a riposo per un affaticamento muscolare e neppure in panchina (l’attaccante ha assistito al match da bordo campo), Il Napoli imbottito di riserve e giovani dal primo minuto si impone ai rigori contro un tenace Girona dell’ex David Lopez, davanti a circa 7.500 sostenitori. Prestazione balbettante, poche note liete e una ripresa sicuramente più confortante, grazie all’inserimento in corsa dei titolari intorno all’ora di gioco. Alla fine è Meret a prendersi la palma di migliore in campo: due rigori parati".