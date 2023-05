Tuttosport - Pronto triennale per Giuntoli alla Juve: ecco cosa manca

La separazione consensuale tra il direttore sportivo e il Napoli sia attesa dopo l'ultima gara di campionato dei campani contro la Sampdoria

L'avvicinamento di Cristiano Giuntoli alla Juventus sta avvenendo con la giusta gradualità. A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che spiega come la separazione consensuale tra il direttore sportivo e il Napoli sia attesa dopo l'ultima gara di campionato dei campani contro la Sampdoria. Se prevarrà il buonsenso, si legge, potrebbe essere lo stesso De Laurentiis ad annunciare la fine di un rapporto durato otto lunghi anni.

Da quel momento potrà iniziare l'avventura in bianconero di Giuntoli, per il quale è pronto un triennale. Ad allenare la squadra, salvo sorprese, sarà ancora Massimiliano Allegri. A meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile dal PSG: in quel caso, i nomi per sostituirlo potrebbero essere quelli di due ex come Igor Tudor e Raffaele Palladino.