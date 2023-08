Tuttosport - Rinnovo con clausola rescissoria per Zielinski: fissata la cifra

Rinnovo con clausola rescissoria: questo il nuovo accordo tra il Napoli e Piotr Zielinski secondo le informazioni raccolte da Tuttosport

Rinnovo con clausola rescissoria: questo il nuovo accordo tra il Napoli e Piotr Zielinski secondo le informazioni raccolte da Tuttosport. Così il quotidiano sul polacco: "Il Napoli progetta la contromosse dopo il contropiede incassato dall’Al Ahli per Gabriel Veiga. Adesso la priorità in casa azzurra è rappresentata dalla blindatura di Piotr Zielinski.

Il polacco - fatalità del destino - aveva detto no proprio al club di Gedda dieci giorni fa per restare in azzurro. Una sliding doors che porterà al rinnovo dell’ex Udinese fino al 2026. Pronto un ingaggio da 3 milioni a stagione più bonus e il possibile inserimento di una clausola rescissoria intorno ai 30 milioni".