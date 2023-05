Tuttosport - Se la A fosse iniziata con il 7° turno Napoli campione e Monza in Champions

Il Monza è una delle migliori squadre di questo campionato da quando è arrivato Raffaele Palladino. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Monza è una delle migliori squadre di questo campionato da quando è arrivato Raffaele Palladino. Lo scrive l'edizione odierna di Tuttosport: "Se il campionato di Serie A fosse iniziato il 18 settembre con la settima giornata, oggi dopo 28 turni la classifica vedrebbe sempre in testa il Napoli campione d’Italia, la Juventus seconda, l’Inter e la Lazio terze a pari merito, ma a sognare un posto per la Champions non ci sarebbero in prima battuta Milan, Roma e Atalanta, bensì il Monza di Raffaele Palladino".