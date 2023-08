Tuttosport - Spalletti, clausola vale anche per la FIGC: pressioni politiche su ADL per liberarlo

Non è così semplice perché il tecnico è bloccato da una clausola che lo lega al Napoli e che dovrà essere pagata in caso di accordo con un’altra squadra:

TuttoNapoli.net

Gabriele Gravina ha individuato il sostituto e lavora per arrivare alla firma di Luciano Spalletti entro la fine della settimana, scrive quest'oggi il quotidiano Tuttosport raccontando che non è così semplice per la clausola che lo lega al Napoli e che dovrà essere pagata in caso di accordo con un’altra squadra:

"Attenzione: non solo un club, ma anche una nazionale, come spiega Mattia Grassani, il legale che con Aurelio De Laurentiis ha lavorato alla stesura del documento affatto banale: 7 pagine che contengono clausole e penali legati a diritti di immagini, dichiarazioni e, naturalmente, cifre necessarie a liberarsi. A scalare rispetto ai 3,2 milioni attuali mano a mano che ci si allontana dal giugno 2023.

Risultano pressioni politiche nei confronti di De Laurentiis affinché si convinca a compiere il beau gest che libererebbe Spalletti per la Federazioni, visto che in via Allegri non possono certo pagare un club. E tanto meno è da immaginare che la possa versare lo stesso Spalletti (a meno che si trovi l’escamotage di qualche sponsorizzazione). Spettatore interessato è Antonio Conte che non è affatto una seconda scelta".