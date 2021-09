Tuttosport - Spalletti pensa subito a Insigne: in campo senza riposo precauzionale?

Un po' a sorpresa rispetto a quelle che erano le ipotesi della vigilia, Lorenzo Insigne sarà in campo stasera per l’esordio stagionale in Europa League: Leicester-Napoli può valere mezza qualificazione, per questo Luciano Spalletti sta pensando di mandare subito in campo il numero 24, senza riposo precauzionale. Il capitano ha superato il problema al ginocchio (contusione) e ha dato la sua disponibilità. Cosa che l’allenatore ha fatto sua senza troppe riflessioni. Lo scrive l'edizione odierna de Tuttosport.