Tuttosport stravolge la realtà: "Milan in semifinale più sorprendente del Napoli"

Sarà una notte europea a tinte tricolori. E manderà un'italiana alle semifinali di Champions dopo un'assenza durata cinque ann

Sarà una notte europea a tinte tricolori. E manderà un'italiana alle semifinali di Champions dopo un'assenza durata cinque anni. "È la partita che può consegnare al Napoli un traguardo mai tagliato in precedenza", sottolinea Sandro Bocchio dalle colonne di Tuttosport: "I l giusto riconoscimento alla gestione De Laurentiis che, passo dopo passo, ha riportato il club tra le grandi, cominciando da una promozione in Serie B datata 2006". Sarebbe però anche il giusto riconoscimento "al duo Elliott-RedBird che, dopo gli sprofondi cinesi targati Li Yonghong, ha lavorato per ridare stabilità al club e dignità tecnica alla squadra".

In entrambe le squadre è evidente la mano dei due allenatori: "Dopo tanti tentativi, il Napoli ha trovato in Luciano Spalletti il tecnico che sa unire esperienza e gioco, capacità di gestire il gruppo e di dare il giusto peso alle situazioni. Il Milan, invece, ha acquisito con Stefano Pioli (stasera 178 panchine, raggiunto Massimiliano Allegri all’ottavo posto all time) l’allenatore bravo a dispensare serenità, a intuire soluzione tattiche, a valorizzare le qualità del singolo". L'approdo alle Final Four del Napoli sarebbe "più logico", quello del Milan "più sorprendente". Si riparte dall'1-0 del Meazza, "ma stasera è come se fosse 0-0", chiosa Bocchio.