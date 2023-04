Tuttosport su Lobotka-Milik: "Stagione disgraziata per gli arbitri, nel dubbio ha torto la Juve"

"È una stagione disgraziata per gli arbitri. Nel dubbio, ha torto la Juve" scrive Tuttosport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"È una stagione disgraziata per gli arbitri. Nel dubbio, ha torto la Juve" scrive Tuttosport. Rabbia bianconera dopo Juventus-Napoli ma non solo. Come sottolineato dal quotidiano torinese, i giocatori sono nervosi dopo "l'errore subito contro il Napoli che è l’ultimo di una lunga serie: Sassuolo, Atalanta, Inter, Lazio, Salernitana".

Tra i casi più clamorosi c’è la rete annullata in extremis contro la Salernitana, citato spesso da Max Allegri. Sul contatto Milik-Lobotka si tratta di "un contrasto di gioco, sicuramente al limite, ma l'impatto non è chiaro al punto da scomodare il cosiddetto 'on field review'".