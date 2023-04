Tuttosport su Milik-Lobotka: "Siamo al sofismo arbitrale. E comunque la Juve pensava alle coppe"

Il primo pensiero che emerge nel fondo di Guido Vaciago su Tuttosport in merito alla super sfida tra Juventus e Napoli ieri

"Anzi, è la rabbia il sentimento che i bianconeri ereditano dalla sfida di ieri sera e non solo per quella discutibile chiamata del Var". Il primo pensiero che emerge nel fondo di Guido Vaciago su Tuttosport in merito alla super sfida tra Juventus e Napoli. "Milik infila la gamba tra Lobotka e pallone, poi c’è lo scontro fra le tibie: siamo al sofismo arbitrale", ma tralasciando l'aspetto arbitrale non si è intravista la solita superiorità della capoclasse. "Il Napoli, ieri sera, ha forse compiuto l’ultimo passo verso il suo meritatissimo scudetto", ma la Juventus fin dalle scelte di Allegri pensava alle coppe.