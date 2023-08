Tuttosport su Natan: "Un azzardo, ma non lo era anche Kim al posto di Koulibaly?"

Natan Bernardo de Souza è una scommessa, è chiaro. Ma lo era anche Kim al posto di Koulibaly, per questo la società merita fiducia.

TuttoNapoli.net

Natan Bernardo de Souza è una scommessa, è chiaro. Ma lo era anche Kim al posto di Koulibaly, per questo la società merita fiducia. E' questo il concetto espresso dall'edizione odierna di Tuttosport: "Aurelio De Laurentiis ci ha preso gusto e vuole averla vinta anche stavolta su quello che per molti rappresenta un azzardo. Sostituire il miglior difensore dell’ultima Serie A (Kim Min Jae volato al Bayern Monaco) con un giovane di belle speranze (il classe 2001 Natan) al debutto assoluto in Europa.

In fondo però si tratta di un film già visto, per restare vicini a una materia molto cara al patron. Con Natan potremmo, infatti, assistere al remake della vicenda Kim-Koulibaly. Alzi la mano chi un anno fa di questi tempi immaginava che il coreano riuscisse a cancellare in un amen il ricordo di KK? Probabilmente nessuno, neppure il più inguaribile degli ottimisti".