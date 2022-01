Tuttosport su Ospina e Insigne: c'è la data per il rientro

C'è da tirare ancora la cinghia, poi il Napoli tornerà ad avere la fisionomia che gli aveva permesso di essere primo in classifica fino alla 16esima giornata. Prova a fare una stima sui recuperi degli ultimi assenti in casa Napoli l'edizione odierna di Tuttosport: "Gli assenti stanno tornando e gli altri arriveranno quando l’infermeria sarà vuota di Ospina e Insigne (a fine gennaio) o quando sarà calato il sipario della Coppa d'Africa: Anguissa , Koulibaly e Ounas potrebbero arrivare fino all'ultimo atto del 6 febbraio, con la finalissima e quella per il terzo e quarto posto. Per ora Spalletti si accontenta di ritrovare Mario Rui e Zielinski, i cui tamponi sono risultati negativi.

Il polacco questa mattina sosterrà la visita medica per l'idoneità e soltanto dopo potrà mettersi in viaggio verso Bologna. Fabian Ruiz , Malcuit e Lozano avranno messo benzina nelle gambe dopo il periodo di Covid e poi c'è il “cannibale” tanto mancato in fase realizzativa: Victor Osimhen ha incassato la prima convocazione post intervento chirurgico".