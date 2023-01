Tuttosport sulle ultime in casa Juve: "Bremer in gruppo. Chiesa verso il part-time"

"Bremer in gruppo. Chiesa verso il part-time", titola oggi Tuttosport. Nell'ultimo allenamento Bremer è tornato pienamente in gruppo

"Bremer in gruppo. Chiesa verso il part-time", titola oggi Tuttosport. Nell'ultimo allenamento Bremer è tornato pienamente in gruppo e non ci saranno problemi per la trasferta di Napoli, dove riprenderà il suo posto al centro della difesa bianconera. Chi invece potrebbe partire dalla panchina nonostante gli ottimi segnali mandati nelle ultime gare, è Federico Chiesa. Allegri vuole una panchina di peso, che possa cambiare le sorti della gara a partita in corso e proprio Chiesa, ancora non al 100% potrebbe ricoprire questo ruolo di riserva di lusso, insieme a Moise Kean.