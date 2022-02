Tuttosport - Terrore Osimhen, il Venezia cambia: difesa bassa e contropiede

Il Venezia ha recuperato tutti i giocatori che erano positivi al Covid e si prepara alla sfida al Napoli di Osimhen. Secondo Tuttosport, il nigeriano sarà il pericolo numero uno perché aggiunge al palleggio anche la verticalità in ampie porzioni di campo. Per questo la squadra di Zanetti non concederà il fianco ad un attacco mortifero e lascerà il pallino del gioco agli azzurri per difendere basso e provare il contropiede con Okereke.