Tuttosport - Tra Napoli e Italiano c'è già stato qualcosa più di un ammiccamento

Vincenzo Italiano è tra i principali candidati alla successione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Le ultime da Tuttosport

© foto di Giacomo Morini

Vincenzo Italiano è tra i principali candidati alla successione di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli. Le ultime da Tuttosport: "Tutto però ruota attorno a Vincenzo Italiano: avanti ancora assieme come da contratto (più opzione al 2025) o addio? Sullo sfondo, non è un mistero, c’è il Napoli con cui ci sarebbe già stato qualcosa più di un ammiccamento. Così come non è un mistero che in caso di divorzio anticipato la Fiorentina ricorrerebbe al sostituto “fatto in casa”: l’attuale allenatore della Primavera Alberto Aquilani".