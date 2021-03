Tuttosport - Tweet di ADL non basta: squadra e tecnico feriti per un motivo

Quel tweet di De Laurentiis alle 3 del mattino, è il segnale ulteriore di quanto il presidente stia provando a ricucire con la squadra, ma soprattutto con il suo allenatore. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che prova a fare chiarezza sul messaggio social postato dal patron dopo la vittoria dell'Olimpico: “Bravo Gattuso. Brava tutta la squadra. Avanti così! Forza Napoli Sempre”: non era un semplice messaggio postato sul suo social per complimentarsi per l’importante successo in casa della Roma, era una mano tesa nella direzione di chi era stato messo brutalmente in discussione un mese fa.

Quel tweet non è servito per compattare Gattuso ed i calciatori, il patto tra di loro era scattato a prescindere dagli endorsement indiretti del presidente. Più precisamente, il collante si è sviluppato nei giorni in cui il patron prese le distanze e lasciò che il Napoli venisse massacrato quotidianamente da opinione pubblica e media.