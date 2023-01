Tuttosport - Zielinski al posto di Elmas: il polacco verso il ritorno dal 1' contro la Juve

Tuttosport di oggi fa il punto sul big match del "Maradona" di venerdì sera

Tuttosport di oggi fa il punto sul big match del "Maradona" di venerdì sera: in casa Napoli la novità di Spalletti potrebbe essere il ritorno fra i titolari di Piotr Zielinski. Il polacco dovrebbe prendere il posto di Elmas e agire sulla trequarti. In questo inizio stagione il 28enne è stato schierato titolare in campionato in 12 occasioni e complessivamente sono tre le reti segnate con cinque assist. Altra novità prevista il rientro al centro della difesa di Rrahmani.