Tuttosport - Zielinski e Lozano come Milik? Rinnovo, cessione o andranno in tribuna

Tuttosport disegna anche uno scenario drastico per il futuro di Piotr Zielinski e Hirving Lozano, i due azzurri col contratto in scadenza tra un anno: "Con Zielinski e Lozano, poi, il club ha una strategia chiara. Essendo al loro ultimo anno di contratto, sarebbero ceduti a chi porterà una proposta, oppure accetteranno un rinnovo per la metà delle somme attualmente percepite. Se rifiutassero, per loro si aprirebbe la strada sulla quale fu portato anche Milik: la tribuna in attesa di condizioni diverse".