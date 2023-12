Tuttosport - Zielinski-Inter, discorsi avviatissimi: quadriennale da 4,5 mln

Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro avrebbe fatto un'offerta importante al centrocampista polacco

© foto di www.imagephotoagency.it

Piotr Zielinski all'Inter a costo zero la prossima estate, arrivano sempre più conferme. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport il club nerazzurro avrebbe fatto un'offerta importante al centrocampista polacco, che a giugno è in scadenza di contratto con il Napoli.

"L’Inter, sempre attentissima a quanto offre il mercato dei parametri zero, si è fiondata sul centrocampista polacco che a giugno si svincolerà dal Napoli per farsi trovare in pole position in caso di rottura tra le parti. Per Zielinski è pronto un quadriennale da 4.5 milioni. Discorsi avviatissimi, si diceva, anche per anticipare sul tempo la Juventus".