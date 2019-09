I voti ai tecnici di Tmw, Ancelotti da 7: "Ne cambia 8, vince e convince, Llorente scardina il Lecce"

Terza vittoria consecutiva, terzo posto in classifica. Con un poker, il Napoli ha battuto 4-1 il Lecce al Via del Mare e ha confermato il buon momento di forma. Di seguito i voti ai due allenatori.

Fabio Liverani (Lecce) 5 - Ha rinunciato al centravanti per provare un undici più pericoloso in ripartenza. Una scelta che non ha prodotto risultati perché, fino al rigore realizzato da Mancosu col Napoli nettamente avanti, gli attaccanti giallorossi hanno fatto il solletico a Koulibaly e Maksimovic. Ingresso tardivo di Lapadula, ingresso errato di Benzar che entra malissimo in partita e risulta tra i protagonisti (in negativo) della rete del definitivo 1-4. Clicca qui per le pagelle del Lecce.

Carlo Ancelotti (Napoli) 7 - Otto cambi rispetto alla sfida di martedì contro il Liverpool e non sentirli. Il Napoli vince e convince al Via del Mare con una squadra profondamente diversa rispetto a quella che ha vinto la prima in Champions League. Azzeccata la scelta di puntare fin dall'inizio su Fernando Llorente: il centravanti di Pamplona era quello che serviva per scardinare la difesa giallorossa.