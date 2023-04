I voti di Spalletti: tante bocciature per l'allenatore: "Pioli lo batte 3 volte"

Il Napoli disputa una buona partita, ma l'1-1 del Maradona contro il Milan elimina la squadra di Luciano Spalletti dalla Champions

Il Napoli disputa una buona partita, ma l'1-1 del Maradona contro il Milan elimina la squadra di Luciano Spalletti dalla Champions. Il tecnico merita comunque un 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Zielinski alto sembrava la mossa vincente, ma è un'illusione. Infortuni, assenze, Osimhen non ancora pronto: tutto contro nel momento clou". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "Si può uscire da una Coppa in tanti modi, lui sceglie quello di giocare sempre e comunque. Non perde contro Pioli questa volta, riesce almeno a pareggiare e lo fa trascorrendo 70 minuti almeno nella metà campo del Milan, con il 65% del possesso palla, con 22 tiri a 6, e con 16 angoli a 1. Ma, come sa bene il tecnico, se non fai gol questi numeri servono a poco". Per il Corriere della Sera "il piano rimonta non gli riesce" e quindi non può prendere più di 6: "Non la ribalta un po' per i dettagli, un po' perché gli è mancato il vero Osimhen, ma il suo strepitoso Napoli ora è stanco fisicamente e forse anche un po' mentalmente". Spalletti viene bocciato pesantemente con un 5 invece da Tuttosport: "Cambia il Napoli e il nuovo assetto non dà i risultati sperati. L'attacco non punge, la fase difensiva si apre sulla verticalità altrui". Infine è da 5 pure per TMW: "Gli si può dare l'attenuante delle assenze, ma non può assolutamente bastare. In tre gol in sedici giorni contro il Milan segna soltanto al penultimo dei 270 minuti e non riesce mai a trovare il modo di scardinare l'organizzazione difensiva rossonera: Pioli vince ancora la sfida nella sfida".