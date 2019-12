Ibra a ottobre: "Sarebbe fantastica un'esperienza al Napoli! Gattuso? Non è Messi, ma..."

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport lo scorso ottobre svelando di voler provare un'esperienza al Napoli: "Ho apprezzato l'ultimo documentario dedicato a Maradona, nessuno è come lui. Ecco, vedendo l'amore di quella città mi verrebbe quasi la voglia di provare un'esperienza al Napoli: sarebbe fantastico replicare ciò che fece Diego".



Non solo, Zlatan elogiò anche così Gattuso, nelle ultime ore accostato alla panchina azzurra: "Non parlo del valore tecnico, preferisco rispondere in base a ciò che hanno rappresentato per il mio modo di giocare: senza dubbio Vieira e Gattuso. Rino non mollava mai, ti stava addosso. Non è Messi, ma ti dava una carica mostruosa".