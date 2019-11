Ibra, le quote dei bookmaker sul futuro di Zlatan: Napoli quotato a 12

Il ritorno in serie A di Zlatan Ibrahimovic appare sempre più probabile dopo l'addio ai Los Angeles Galaxy. Sullo svedese scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "In attesa di capire se ci crede davvero anche lui, lo fanno gli altri. Zlatan Ibrahimovic al Milan è ormai più di una suggestione anche per chi osserva da fuori. Ci credono per esempio i bookmaker, che quotano a 3 il suo ritorno in rossonero mentre il Bologna è dato a 5,5 – come il trasferimento in Australia – e il Napoli a 12".