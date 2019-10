Ibra vuole il Napoli, Gazzetta: "Raiola ormai è di casa nella sede partenopea..."

Dopo le parole di Zlatan Ibrahimovic sul desiderio di giocare al San Paolo (clicca qui), la Gazzetta dello Sport parla di un possibile interessamento di De Laurentiis: "Il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di passioni. È singolare che proprio in queste ore l’onnipresente Raiola sia di casa nella sede partenopea per provare a risolvere i guai tra Insigne ed Ancelotti. La battuta è che Zlatan potrebbe aiutarli a trovar pace. Ma è altrettanto vero che neanche Aurelio De Laurentiis ama spendere per progetti a breve termine. A meno che davvero a gennaio non si realizzasse un sorprendente ribaltone. È fresca la tirata d’orecchie presidenziale al belga Mertens, incuriosito dalle proposte milionarie della Cina".