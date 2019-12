Ibrahimovic, Ancelotti complica i piani del Milan

Zlatan Ibrahimovic e il Milan: un matrimonio che s'ha da fare? Secondo Tuttosport, prima di Natale vi sarà un nuovo incontro tra le parti, per capire se lo svedese vorrà continuare a giocare e se davvero ha intenzione di scegliere i rossoneri. Non è una questione economica: l'offerta del Diavolo è rimasta sempre immutata, i dubbi di Ibra (che a gennaio compirà 39 anni) riguardano il rischio di chiudere la carriera sbagliando mossa e fallendo il grande ritorno in Serie A.

C'è sempre l'Everton. Con l'arrivo ormai certo di Ancelotti, i Toffees, che già in passato si erano mossi, restano uno scenario probabile per Ibra, alternativo sia al Milan che al ritiro. Boban e Maldini, comunque, vogliono risposte in tempi brevi, e a questo servirà l'incontro di cui sopra, in programma tra la partita di Bergamo e Natale. In caso di risposta negativa, il primo nome sarebbe quello di Luka Jovic del Real Madrid; più complicato arrivare a Erling Haaland del Salisburgo.