Ibrahimovic, blitz del Bologna per Zlatan: Napoli in seconda linea

Negli ultimi giorni, si fa sempre più forte l'ipotesi di un ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic dove ci sono tre club interessati, cioè Bologna, Milan e, in seconda linea, Napoli. Al momento, i rossoblù sembrano essere avanti dopo il blitz a Los Angeles del capo dello scouting rossoblu, Marco Di Vaio. Lo riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che l'ex attaccante ha spiegato il progetto e le prospettive del club di Saputo allo svedese, il quale sembra aver apprezzato il gesto del dirigente del Bologna. A questo punto, si attende la risposta del Milan che deve cercare di accelerare nei prossimi giorni se vogliono battere la concorrenza e riportare Ibra a Milanello. Ad influenzare la sua decisione sarà ovviamente anche la sua famiglia ed in particolare la moglie Helena che non ha mai nascosto di essere innamorata di Milano.