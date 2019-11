Ibramania, da Bologna: rossoblù favoriti sul Napoli, ma resta forte l'idea ritiro

Proseguono i rumors legati al ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, dopo l'annuncio dell'addio ai Los Angeles Galaxy, entra nel vivo la partita per il suo futuro. I bookmakers scommettono sul suo ritorno in Italia, con Bologna e Milan avanti rispetto al Napoli per ottenere la sua firma. Resiste anche l'ipotesi che porta al possibile ritiro, che per il quotidiano "non è così remota", e che potrebbe stupire tutti ancora una volta dopo una vita sotto i riflettori di tutto il mondo.