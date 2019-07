Icardi il sogno di ADL, rappresenta un'opportunità di mercato simile a quelle di Cavani ed Higuain

James è in orbita Napoli, ma dovesse complicarsi la pista per il colombiano, allora De Laurentiis non si perderebbe d'animo. Il patron azzurro, infatti, avrebbe in testa già un altro colpo da 90 che porterebbe il nome di Mauro Icardi, come confermato da Il Corriere del Mezzogiorno: "James è molto più vicino all’Atletico Madrid, pronto ad accettare le condizioni di Florentino Perez, che al Napoli. Il sogno di De Laurentiis è Icardi, l’attaccante che rappresenta un’opportunità di mercato simile a quelle verificatesi in passato con Cavani e Higuain".