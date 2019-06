Icardi, l'Inter vuole scaricarlo: Conte inflessibile, Marotta dovrà comunicarlo a Wanda Nara

Mauro Icardi non rientra più nei piani dell'Inter. Lo annuncia l'edizione odierna del Corriere della Sera, che parla così del futuro dell'attaccante accostato anche al Napoli: "Marotta e Ausilio dovranno affrontare lo scoglio più impervio dell’estate. Organizzare l’incontro con Wanda e spiegare che Mauro non rientra nei piani di Conte. La Royal Family non ha alcuna intenzione di lasciare Milano o almeno di abbandonarla per trasferirsi in piazze calcistiche di secondo piano. Icardi vorrebbe presentarsi al raduno di Lugano dell’8 luglio per provare a convincere il neo tecnico di concedergli una chance. Ma Conte, che ha già avuto colloqui con i senatori dello spogliatoio che lo hanno relazionato sui comportamenti avuti dall’argentino, pare inflessibile. Il clima è da muro contro muro".