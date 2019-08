Icardi-Napoli, Gazzetta: ADL convinto che Mauro sia attratto dalla Champions

Lunga e laboriosa è l'operazione legata a Mauro Icardi, uno dei desideri di Aurelio De Laurentiis - più che di Carlo Ancelotti - per questa sessione di calciomercato. Il patron azzurro avrebbe puntato l'argentino per fare il colpaccio, come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

"Il colpo grosso è stato individuato in Mauro Icardi, ma da Milano non arrivano buone notizie. De Laurentiis non ha abbandonato l’idea, è convinto che prima della chiusura del mercato qualcosa potrebbe accadere. Ha deciso di aspettare anche perché l’argentino potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare la Champions".