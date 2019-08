Icardi non vuole sentire ragione: nemmeno gli amici più cari sono riusciti a fargli cambiare idea sull'Inter

Mauro Icardi va dritto per la sua strada e – almeno per il momento – esclude ogni possibilità di addio all’Inter. Ma adesso - fa notare la Gazzetta dello Sport - anche il tempo comincia ad essergli nemico perché la chiusura del mercato si avvicina e il rischio di restare fermo fino a gennaio si fa sempre più concreto. Dal canto suo, infatti, la società nerazzurra è stata chiara sin dall’inizio dell’estate: Maurito è considerato fuori dal progetto, un concetto ribadito anche nell’ultimo faccia a faccia andato in scena martedì scorso ad Appiano Gentile.

Ieri, le persone più vicine hanno provato ancora a parlarci e a fargli capire che restare all’Inter senza alcuna speranza di giocare non è una soluzione ideale per il futuro, ma senza ottenere nulla. In effetti oggi c’è chi è pronto a offrirgli un contratto ricco, tra dodici mesi chissà.