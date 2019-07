Icardi, per la Juve è un piano B: i bianconeri puntano dritto a Lukaku

Ora Icardi è il piano B della Juventus. Interessanti risvolti, anche in chiave Napoli, sulle strategie di mercato dei bianconeri per l'attacco: "La Juventus su Romelu Lukaku mette ansia a Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. Perché, è abbastanza ovvio, che l’eventuale arrivo del gigantesco bomber belga a Torino toglierebbe qualsiasi speranza all’interista di vestire la maglia bianconera e restringerebbe in modo quasi definitivo lo spazio al Pipita". Questo cambio di prospettiva potrebbe chiaramente favorire il Napoli nella corsa al bomber dell'Inter