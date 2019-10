Icardi sul futuro: "Verso maggio o giugno vedremo che succede, in Italia c'è un circolo vizioso..."

Mauro Icardi, centravanti del Paris Saint Germain ma in prestito dall'Inter, ha discusso sulle colonne de La Gazzetta dello Sport le voci sul suo possibile futuro, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 70 milioni di euro. "Per quest'anno sono al PSG e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede. È ancora presto per dire qualcosa. In Italia si era creato un circolo vizioso in certi ambienti giornalistici dove si finiva sempre per parlare un po' troppo di qualsiasi cosa mi riguardare. Qui a Parigi non è così".