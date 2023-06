Idee in mediana: il Napoli stravede per Koopmeiners

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in caso di addio di Zielinski (scadenza 2024).

Idee per il centrocampo ed un vecchio pallino sempre presente sulla lista: l'olandese dell'Atalanta. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa il punto della situazione in caso di addio di Zielinski (scadenza 2024).

"Il Napoli stravede per Teun Koopmeiners (25), che per l’Atalanta ha un prezzo per nulla agevole: ma le trattative son fatte per limare gli spigoli oppure per pensare ad altro, magari a Lazar Samardzic (21) dell’Udinese , un alter ego di Zielinski, una controfigura . È così che lo considerano, sì. Però dipende da Piotr...".