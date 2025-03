Idee per il centravanti da affiancare a Lukaku: c'è un attaccante che ha impressionato Conte

Lorenzo Lucca ha impressionato favorevolmente Antonio Conte e potrebbe essere un'idea per il prossimo mercato estivo. Lo sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come in attacco sarà necessaria anche un'alternativa a Lukaku. Molto dipenderà dal futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano in forza al Galatasaray e di proprietà del Napoli ha una clausola rescissoria di 75 milioni (per l’estero) e ha molti estimatori in Premier League.

Su tutti il Chelsea e il Manchester United. Nelle file dei Red Devils milita tra gli altri anche Rasmus Hojlund, che lo United potrebbe usare come parziale contropartita tecnica. Tutto però passa per il placet di Conte, che intanto pare sia rimasto piacevolmente impressionato dalla crescita di Lorenzo Lucca dell’Udinese.