Ieri lavoro e sorrisi a Castel Volturno: c'è una battuta di Politano ed Insigne con Osimhen

Il day-after viaggia tra orgoglio, entusiasmo e lavoro perché non c’è tempo per fermarsi, scrive il Corriere del Mezzogiorno che racconta il clima nello spogliatoio dopo la grande prova di Leicester: "Il Napoli è arrivato ieri dopo le 5 del mattino da Leicester ma nel pomeriggio era già in campo a Castel Volturno. Si respira l’unità del gruppo, la voglia di predicare un linguaggio di squadra. A Castel Volturno tutti scherzano con Osimhen, sulla sua doppietta. Si gioca sul cross di Politano che rivendica la traiettoria perfetta, con il suo amico Insigne pronto ad esaltarlo dicendo che Osimhen doveva premere soltanto push sulla palla che gli ha servito Matteo".