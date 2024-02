Il Barcellona pensa a Kvara, ma c'è il piano del Napoli per il prolungamento

Lo riferisce Il Mattino

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Barcellona piomba su Kvicha Kvaratskhelia. O meglio, il Barcellona torna su Kvicha Kvaratskhelia. Lo puntualizza Il Mattino, che dedica oggi un lungo approfondimento sul momento del georgiano, nuovamente al centro di rumors di mercato, che questa volta coinvolgono il club catalano, già in passato avvicinato all'esterno del Napoli. I catalani di Xavi Hernandez, che in estate lascerà i blaugrana, hanno individuato nel georgiano il perfetto esterno da 4-3-3 per la prossima stagione e ragionano su un possibile affondo in estate, che il Napoli dovrà provare a respingere. Ma come? Con il rinnovo del giocatore.

Il piano per il prolungamento: trattativa in corso, ma senza fretta

Non è un segreto che da tempo il Napoli sia in contatto con l'entourage del calciatore per prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2027, che per ora blinda il giocatore senza allarmare troppo Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha avuto qualche contatto con l'agente di Kvara, Mamuka Jugeli, ma non ha ancora trovato un accordo per prolungare. Una trattativa normale, visti i tempi, ma che il Napoli spera di poter accelerare in tempi brevi, per evitare nuovi strascichi come successo con il rinnovo di Osimhen, poi arrivato a buon fine ma dopo mesi di discussione