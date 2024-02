"Il calcio nel deserto": pioggia di 7,5 nelle pagelle di Kvaratskhelia (che salva Mazzarri)

"Di una bellezza che stordisce nel gol (tiraggiro, ancora, di nuovo, all’incrocio dei pali) e un angelo che abbraccia il Napoli".

Khvicha Kvaratskhelia torna al gol, il Napoli batte 2-1 l'Hellas Verona e lui si prende gli elogi, a partire da quelli de La Gazzetta dello Sport, che gli assegna un 7,5: "Libera la sua tecnica, la unisce con la concretezza: nel primo tempo sembra giochi da solo, i pericoli per Montipò sono tutti suoi. La rete della vittoria è meritata, per quanto ci ha provato. Sale a 6 in campionato". Stesso voto per il Corriere dello Sport: "È il calcio nel deserto. Di una bellezza che stordisce nel gol (tiraggiro, ancora, di nuovo, all’incrocio dei pali) e un angelo che abbraccia il Napoli". Leggermente più bassi i 7 con cui viene premiato dal Corriere della Sera e da Tuttosport: "Al termine di una gara ai suoi livelli, trova la giocata del fuoriclasse con un destro potente e angolato dal limite dell’area".

TuttoNapoli rimane letteralmente abbagliato dalla magia del georgiano, che gli vale un 8: "Grande partenza di gara, con Montipò per due volte gli dice no. Vince la gara con una giocata pazzesca, da MVP del campionato". Infine è da 7,5 per TMW: "Una miccia. Quando la accendi (e per accenderla basta dargli un pallone e un po' di spazio), prende fuoco tutto il Napoli. Prova anche a scaldare l'ambiente, chiamando la voce dei tifosi. Solo un super Montipò gli nega la gioia del gol due volte nel primo tempo, ma nel finale si prende la sua rivincita sul portiere con un colpo da campione che vale i tre punti: il suo tiro a giro è di pregevolissima fattura".