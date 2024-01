Il calcolo del Cds: "Mazzarri rischia di perdere due big per 43 giorni"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dei tanti giocatori impegnati in Coppa d'Africa.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport oggi in edicola parla dei tanti giocatori impegnati in Coppa d'Africa. Il Napoli ne ha due, sono titolarissimi: Anguissa e Osimhen.

Il quotidiano scrive: "Se entrambi dovessero arrivare a giocarsi la finale di Coppa d’Africa dell’11 febbraio in un suggestivo Camerun-Nigeria - potrà accadere solo se entrambe non chiudessero in testa i gironi A e C - gli azzurri perderebbero il fosforo del centrocampo e l’esplosività dell’attacco per ben 43 giorni; cioè per 6 o 7 partite, a seconda di cosa accadrà a Riyad in Supercoppa".