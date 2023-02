Il capolavoro Napoli è merito anche di Spalletti: una mossa ai suoi predecessori non era riuscita

Alla base della stagione straordinaria del Napoli c'è la programmazione societaria e pure un ottimo allenatore.

Alla base della stagione straordinaria del Napoli c'è la programmazione societaria e pure un ottimo allenatore. E' quanto scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Spalletti lavora a Napoli dal 2021, non è arrivato ieri. Neppure lui ha tirato dei dadi a caso. Ci ha messo la cura, la pazienza e il tempo che dedica ai suoi campi di Certaldo. Ha fatto fruttare Lobotka come ad altri non era riuscito".