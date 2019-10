Il Corriere di Roma esagera: "Con Smalling, Manolas è solo un ricordo"

"La Roma coccola Smalling. Manolas è solo un ricordo": così il Corriere di Roma nella sua sezione sportiva. L’inglese si è subito imposto come nuovo leader della difesa e sta conquistando tutti. In estate i giallorossi si sono privati di Manolas e il difensore ex Manchester United, in queste prime uscite, non ha fatto rimpiangere il greco passato al Napoli in estate