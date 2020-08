Il cuore immenso di Koulibaly e Ghoulam: visita ad un grande tifoso del Napoli da tempo malato

Il grande cuore di Koulibaly e Ghoulam, protagonisti nelle scorse settimane di una sorpresa ad un grande tifoso del Napoli, Vito, anziano giardiniere di Lacco Ameno da tempo malato e non più in grado di camminare, il cui unico svago erano le partite in tv del Napoli. I due, come racconta 'Il Mattino', erano in vacanza sull'isola ed avevano subito accettato l'invito del figlio di Vito, Ivan, a far visita al papà. Nei giorni scorsi Vito è venuto a mancare ed il figlio Ivan ha deciso di rendere nota la vicenda con un post sul suo profilo Facebook .