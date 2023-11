Il diktat di ADL: non saranno tollerati altri gesti di insubordinazione

Perché il primo tempo con il Milan non è piaciuto ed è pronto a intervenire se ce ne fosse bisogno

"Napoli, il diktat di ADL per il rilancio: no a gesti di insubordinazione" scrive Il Mattino. Aurelio De Laurentiis ieri non era presente a Castel Volturno, arriverà nelle prossime ore, alla vigilia del derby con la Salernitana, e probabilmente parlerà di obbligo e di dovere di stare sempre concentrati.

Perché il primo tempo con il Milan non è piaciuto ed è pronto a intervenire se ce ne fosse bisogno. In questo momento però nessuna strigliata e nessun richiamo ma messaggi in codice ai suoi, forse sì: tolleranza zero per i gesti di insubordinazione.