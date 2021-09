Il dio del calcio punisce i presuntuosi: Spalletti non si fida dello Spartak

"Il Dio del calcio punisce i presuntuosi", parole di Luciano Spalletti con le quali titola stamane Il Mattino. Spalletti mette in guardia il Napoli che affronta stasera lo Spartak Mosca nella seconda partita del girone di Europa League, dopo il brillante pareggio in rimonta a Leicester: il tecnico sottolinea le insidie della sfida contro la formazione russa.

"Sono abituati a lottare in maniera forte anche per le difficoltà sociali. Conosco la potenza dello Spartak Mosca nel continente russo, il Dio del calcio punisce sempre quelli che vanno in campo con presunzione, per cui il rispetto è assoluto senza alcun segno di resa: si va a giocare questa partita volendola assolutamente vincere, ma sappiamo che sarà difficilissimo".