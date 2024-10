Il discorso di Conte dopo Verona: "Stagione da schifo e 10° posto, com'è possibile non avere fame?"

Il Napoli capolista della decima giornata nasce dopo il turno di debutto di questa Serie A anche grazie a un discorso di Antonio Conte. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Tutti spingono dalla stessa parte, tutti ci credono, tutti corrono, pressano, tirano, lottano. Innanzitutto per un motivo: perché lo chiede, anzi lo ordina, lo pretende, Antonio Conte.

«Vi rendete conto che non avete fame, dopo un decimo posto e una stagione da schifo? Ma come è possibile?». Colpì nell'orgoglio soprattutto chi era qui da tanti anni e aveva già vinto, ricordando loro come si vincesse. Nella notte caldissima di Verona nasce il Napoli che ora è primo in classifica".