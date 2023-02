Il divieto non ferma la marea azzurra: il dato su quanti tifosi avrà il Napoli ad Empoli

Tanti in arrivo dal resto della Toscana e smaniosi di prendersi una rivincita, dopo la beffa dello scorso anno

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

A Empoli sono attesi in trasferta — nonostante il solito divieto per i residenti in Campania — circa 5 mila tifosi del Napoli, scrive quest'oggi il quotidiano Repubblica, raccontando che molti dei quali in arrivo dal resto della Toscana e smaniosi di prendersi una rivincita, dopo la beffa dello scorso anno. Spalletti e i giocatori non vogliono deluderli.