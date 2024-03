Il dopo Osimhen dipende anche dalla Champions: senza qualificazione c'è un nome perfetto

La prossima estate il Napoli dirà addio a Victor Osimhen, la cui cessione è stata già programmata e appare dunque scontata.

La prossima estate il Napoli dirà addio a Victor Osimhen, la cui cessione è stata già programmata e appare dunque scontata. A quel punto, però,la società partenopea sarà chiamata a sostituirlo e molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Se il Napoli dovesse fallirla, c'è un nome che potrebbe prendere corpo.

Santiago Gimenez diventerebbe il primo obiettivo, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Al momento, il profilo più percorribile per i motivi esposti è Santiago Gimenez, messicano classe 2001 di proprietà del Feyenoord. Ha realizzato 24 reti in 35 gare stagionali, è giovane e l’azzurro rappresenterebbe un salto di carriera anche senza far parte dell’élite internazionale. Il costo si aggira sui 50 milioni, quindi ampiamente sostenibile.