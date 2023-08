Il dubbio della Gazzetta: "Garcia dovrà pareggiare empatia e carisma di Spalletti"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il futuro del Napoli

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta il futuro del Napoli: "Lo scudetto è nato dalla sublimazione di Lobokta, ma anche dalla lievitazione di protagonisti più umili, come Mario Rui. Spalletti è stato più decisivo di Kvara e Osimhen perché ha tirato fuori dal Napoli il meglio per 38 giornate, con una continuità sconosciuta alla concorrenza. Nella stagione post-trionfo sarà ancora più difficile motivare. Garcia dovrà pareggiare, a modo suo, l’empatia e il carisma trascinante di Spalletti per parlare al cuore di una squadra e di una piazza che si aspetta di vincere ancora".