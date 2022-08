Il fondo surreale di Garlando: “Anche grazie al Senegal sono arrivati 40mln per Koulibaly"

"Se Koulibaly ha portato in cassa 40 milioni è anche grazie alla vittoria del Senegal in Coppa d’Africa"

Luigi Garlando, nel suo fondo per la Gazzetta dello Sport, replica così alle dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis contro la Coppa d'Africa: "Solo perché Koulibaly e altri sono stati precettati in Coppa d’Africa nel cuore del campionato? Il diritto di rappresentare la propria nazione è sacro e intangibile.Senza contare che i soli “napoletani” ad aver vinto qualcosa nelle ultime due stagioni sono stati Insigne, Di Lorenzo e Koulibaly, proprio grazie alle nazionali. Lei può anche sbottare alla Totò: «E io pago!».

Ma non può ignorare che i successi delle nazionali ricaschino sui club, in termini di prestigio, ma anche di valore di mercato del giocatore. Se Koulibaly ha portato in cassa 40 milioni è anche grazie alla vittoria del Senegal in Coppa d’Africa. Inutile ricordarle quanto il Napoli sia stato benedetto dai trionfi di Diego con l’Argentina. Si chieda come possa sentirsi un Anguissa dopo le sue parole. Koulibaly, comprensibilmente, c’è rimasto male: «Serve rispetto per le nazionali africane». C’è rimasto male per tutto quello che ha dato in questi anni: un quasi-gol scudetto, ma soprattutto un impegno appassionato da leader etico e tecnico, senza risparmio. Ha ragione Kalidou quando dice: «So per certo che a Napoli tante persone non la pensano come De Laurentiis».