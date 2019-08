Il Giornale attacca l'Inter: "Ha perso, Icardi andrà alla Juve in svendita. Il Real invece con Bale..."

"Il caso Gareth Bale insegna qualcosa. L’Inter e Conte prendano appunti”. Apre così l’articolo de Il Giornale in merito alla scelta del Real Madrid e di Zidane di dare una seconda possibilità a Bale, titolare contro il Celta Vigo e tra i migliori in campo: “Una società ha il diritto-dovere di disfarsi di un giocatore, se non lo ritiene utile o, come nel caso di Icardi, un problema fuori campo, ma c’è modo e modo di deprezzare il capitale. Probabilmente l’Inter non ci ha preso nella strategia fin dall’inizio. Icardi ha detto Juve e nulla più. Salvo rivedere qualche concetto negli ultimi tempi. Ma ormai il tempo è scaduto per tutti. La Juve aspetta la svendita, l’Inter ha perso la partita, comunque vada, Icardi sembra un ex giocatore anche se nessuno glielo ha detto. Il calcio racconta che Dybala, Higuain e Bale sono in vendita ma con luccichio di suoni e luci. Icardi sembra finito nel baule delle cose polverose e quando ne uscirà servirà tempo per spolverarlo”.